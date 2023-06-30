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Зеленський наказав посилити кордон із Білоруссю. ЗСУ повідомили, чи є загроза

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський наказав посилити кордон із Білоруссю. ЗСУ повідомили, чи є загроза
Загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі поки немає
фото ілюстративне

Військовослужбовці у північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання

Наразі у смузі відповідальності Північного угруповання військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та Росії немає. Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Однак, у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил та засобів, а також інші практичні заходи щодо підвищення оборонних спроможностей угруповання. Наша розвідка не припиняє свою роботу зі здобуття інформації. Крім того, ми щодня перебуваємо у постійному робочому контакті з нашими іноземними партнерами щодо обміну інформацією», – йдеться в повідомленні.

Наєв зазначив, що військове командування усвідомлює наявну інформацію і не гає часу.

«Це означає, що всі без виключення військовослужбовці у північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання. Своєю чергою командування поступово збільшує оборонні спроможності та займається заходами підвищення навченості особового складу. Особовий склад злагоджений, а командири знають, як правильно управляти підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення», – додав командувач. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Там він наказав головкому Залужному та командувачу «Півночі» Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення північного напрямку.

Теги: війна Володимир Зеленський Білорусь ЗСУ

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