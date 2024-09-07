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Чи стався вже перелам у війні з Росією: Буданов дав чітку відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи стався вже перелам у війні з Росією: Буданов дав чітку відповідь
Буданов описав війну, використавши футбольну аналогію
фото з відкритих джерел

У Росії сплановані заміни у силовому блоці і за місяць-два ми це побачимо

Переламу у війні з Росією ще немає, але він уже поряд. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю письменнику Сергію Жадану для «Радіо «Хартія».

Жадан пригадав Буданову його слова, коли той в інтерв'ю Forbes, використовуючи футбольну аналогію, сказав, що «зараз рахунок (у війні з росіянами, – ред.) 1:1 і 70-та хвилина матчу». На це очільник ГУР зауважив, що «ми там і сидимо», на 70-й хвилині.

«Я тут переходжу в подієвість. Ми там і сидимо ( на 70-й хвилині матчу, – ред.). Слава Богу, що перелам у бік ворога не стався. Переламу (у війні, – ред.) ще нема, але це все поряд. Ви правильно розумієте. Не може воно усе життя так тривати, ресурси не є нескінченними: ні в нас, ні в них», – сказав головний розвідник країни.

Буданов додав, що в Росії сплановані заміни у силовому блоці і за місяць-два ми це побачимо.

«Стосовно російської сторони можу вам сказати: у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні в силовому блоці. Ну, як вони відбудуться, побачимо скоро, не так довго лишилося чекати», – підсумував він.

Раніше розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті

Нагадаємо, у День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони. 

Також президент України Володимир Зеленський привітав військових із Днем воєнної розвідки. Глава держави подякував за важливу інформацію, завдання втрат ворогу та захист інтересів України.

 

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Теги: Міноборони радіо Forbes Кирило Буданов Місяць

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