Окупанти наближаються до Покровська: британська розвідка оцінила ситуацію

Розвідники спрогнозували, коли темп просування росіян може сповільнитися

Упродовж минулого тижня російські окупанти прискорили свій наступ на Покровськ Донецької області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

На думку британських розвідників, темп просування росіян може сповільнитися, коли вони ввійдуть до житлових районів міста.

За даними розвідки, захоплення міста може суттєво вплинути на наявні українські лінії постачання, подовживши і перенаправивши їх, що ускладнить поповнення запасів до ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром.

«На інших напрямках фронту на сході та півдні України оперативна ситуація залишається без суттєвих територіальних змін із низьким темпом бойових дій», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки.

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.