Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти наближаються до Покровська: британська розвідка оцінила ситуацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти наближаються до Покровська: британська розвідка оцінила ситуацію
Захоплення Покровська може суттєво вплинути на наявні українські лінії постачання
фото з відкритих джерел

Розвідники спрогнозували, коли темп просування росіян може сповільнитися

Упродовж минулого тижня російські окупанти прискорили свій наступ на Покровськ Донецької області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

На думку британських розвідників, темп просування росіян може сповільнитися, коли вони ввійдуть до житлових районів міста.

За даними розвідки, захоплення міста може суттєво вплинути на наявні українські лінії постачання, подовживши і перенаправивши їх, що ускладнить поповнення запасів до ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром.

«На інших напрямках фронту на сході та півдні України оперативна ситуація залишається без суттєвих територіальних змін із низьким темпом бойових дій», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. 

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина фронт наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська стратегія розбилась об реальність на Курщині
Курська операція. Чому Кремль робить вигляд, що нічого не сталося
16 серпня, 17:30
«Армія РФ не може зараз наступати з Білорусі»
Єдине, чого б варто було боятися в контексті Білорусі
11 серпня, 17:50
Росія має необмежений людський ресурс, тому може воювати десятиліттями
Боєць РДК розповів, скільки часу Росія зможе воювати проти України
3 серпня, 11:28
Від початку повномасштабного вторгнення Сергій Пантак спільно з колегами-кухарями готували в Херсоні для лікарів, пацієнтів та людей
На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак
6 серпня, 11:26
Місцеві жителі міста Суджі готові повалити режим Путіна
Операція у Курській області: місцеві ополченці дякують ЗСУ (відео)
9 серпня, 22:21
Від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2024 року
14 серпня, 00:48
У нашій армії досі є дуже багато фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати
Скільки жінок звертаються до рекрутингових центрів ЗСУ? Відповідь Міноборони
24 серпня, 09:59
Від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року
31 серпня, 00:00
РФ нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі
Курська операція: ЗСУ повідомили, що відбувається у підконтрольних містах та селах РФ
Вчора, 15:20

Події в Україні

СБУ затримала російську агентку, яка допомагала готувати удар по Миколаєву «в обхід» ППО
СБУ затримала російську агентку, яка допомагала готувати удар по Миколаєву «в обхід» ППО
Окупанти наближаються до Покровська: британська розвідка оцінила ситуацію
Окупанти наближаються до Покровська: британська розвідка оцінила ситуацію
Поліція перевірила приміщення Львівської політехніки, де працювала Фаріон
Поліція перевірила приміщення Львівської політехніки, де працювала Фаріон
Ексміністр оборони Резніков пояснив слова Зеленського щодо «вбивства чеченців» у Києві
Ексміністр оборони Резніков пояснив слова Зеленського щодо «вбивства чеченців» у Києві
Ракетний удар по навчальному закладу в Сумах: серед травмованих є діти (фото, відео)
Ракетний удар по навчальному закладу в Сумах: серед травмованих є діти (фото, відео)
Ракетний обстріл України: скільки ракет і безпілотників збили сили ППО
Ракетний обстріл України: скільки ракет і безпілотників збили сили ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
34K
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?
20K
Політолог пояснив, чому Путін вирішив поїхати в Монголію
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6239
Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
5078
Магучіх розвеселила мережу ефектним танком

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua