Міноборони допустило до постачання в ЗСУ український бронетранспортер «Хорунжий» (фото)

Корпус бронетранспортера захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, а лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ бронетранспортер вітчизняного виробництва «Хорунжий». Він є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини, не збільшивши її масу.

Також корпус бронетранспортера захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, а лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів.

Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь захищає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

Вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий» є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60 фото: Міністерство оборони України

«Хорунжий» значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів», – додають в Міноборони.

Також у відомстві зазначають, що кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.

«У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні. З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм», – йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають в оборонному відомстві, БТР «Хорунжий» може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України показала бойову платформу «Лють 2.0», яку має на озброєнні. Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, три дні автономної роботи та четвертий клас захисту.

До слова, у січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні – 161,6 млрд грн. Зокрема, 161,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у липні. Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету.