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Удар РФ по Полтаві: Державне бюро розслідувань відкрило справу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар РФ по Полтаві: Державне бюро розслідувань відкрило справу
Розбите скло поблизу влучання російської ракети у Полтаві, 3 вересня 2024-го року
фото: Суспільне Полтава

 За якою саме статтею відкрито справу наразі не відомо

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у місті Полтава у вівторок, 3 вересня. Про це Рбк-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

За інформацією Рбк-Україна, було порушено кримінальну справу. За якою саме статтею відкрито справу наразі не відомо.

3 вересня о 09:08 у Полтаві та області оголосили повітряну тривогу, а вже о 09:10 пролунали два вибухи. Моніторингові канали попереджали про ракету. Офіційної інформації про наслідки не було. Місцеві ЗМІ повідомили про потребу в донорах крові, але пізніше попросили не створювати черг. На місці удару розгорнули оперативний штаб.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків. 

За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають. Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені. Наразі відомо, що внаслідок удару по навчальному закладу та лікарні загинуло 47 людей, 206 поранено. 

Теги: Полтава Міноборони Україна

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