Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування

Зазначена у пресрелізі особа (бухгалтер) не є працівником ТОВ «Міт Пром», стверджує компанія

Сьогодні БЕБ повідомило про те, що в компанії-постачальника продуктів харчування Міноборони було вилучено 4,7 млн євро «чорної бухгалтерії», У компанії «Міт Пром» спростовують свою будь-яку причетність до цих коштів. Відповідна заява від цього постачальника продуктів Міноборони надійшла «Главкому» сьогодні.

«Наше підприємство та його працівники не мають жодного відношення до виявлених ТУ БЕБ у Київській області грошових коштів на суму понад 4,7 млн. євро. Ці грошові кошти жодним чином не стосуються ТОВ «Міт Пром».

Низка публікацій у ЗМІ про причетність ТОВ «Міт Пром» до вказаних у пресрелізі БЕБ обставин є неправдивою інформацією. Зазначена у прес-релізі особа (бухгалтер) не є працівником ТОВ «Міт Пром».

Кримінальне провадження в рамках якого БЕБ здійснює свої оперативні заходи, що призвели раніше до блокування роботи нашого підприємства майже на добу, не стосується господарської діяльності ТОВ «Міт Пром».

Обшуки, що проводило БЕБ у нашій компанії взагалі здійснювались на підставі Ухвали суду, що стосувалася зовсім іншого підприємства.

У зв'язку з цим, усі піар-активності, спрямовані на дискредитацію ТОВ «Міт Пром», компанія сприймає виключно як продовження тиску з причин відмови підприємства виходити за межі законних правовідносин між бізнесом та правоохоронними органами», – йдеться в заяві.

У ТОВ «Міт Пром» додали, що готові до конструктивної комунікації БЕБ та іншими правоохоронними органами, а також готові надавати будь-яку інформацію, що допоможе органу досудового розслідування якнайшвидше встановити істину.

Нагадаємо, сьогодні Бюро економічної безпеки України повідомило, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління БЕБ у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.