Британія дозволила Україні використовувати свою зброю у РФ, але є нюанс

Обмеження на використання поставлених Великою Британією ракет Storm Shadow залишаються в силі

Британська зброя може бути використана українськими силами в ході операцій на території Росії, проте обмеження щодо використання ракет великої дальності Storm Shadow залишаються. Про це Reuters заявив речник Міноборони Великої Британії.

«У процесі передачі зброї ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватися відповідно до міжнародного права», – сказав речник.

Така політика Лондона означає, що британські танки, протитанкові ракети та інше військове обладнання, надане Україні, можна використовувати всередині Росії як частину захисту України від вторгнення Росії.

Проте обмеження на використання поставлених Великою Британією ракет великої дальності Storm Shadow, які можна використовувати лише в межах міжнародно визнаних кордонів України, залишаються в силі.

Зазначається, що Британія пообіцяла 7,6 мільярда фунтів стерлінгів (9,77 мільярда доларів США) військової допомоги Україні з лютого 2022 року, коли почалося вторгнення Росії.

Це включає 14 британських основних бойових танків минулого року, а також бронетехніку, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, засоби електронної боротьби та артилерію.

Однак Британія, як і інші західні країни, наразі відмовляється дозволяти Україні використовувати зброю далекого радіусу дії через ризик ескалації конфлікту.

Нагадаємо, Велика Британія вирішила дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації своєю зброєю. Про це повідомляє Офіс президента України.

До слова, на Міністерство оборони Великої Британії очікує серйозне урізання лейбористським урядом бюджетних коштів, які виділяються на модернізацію армії. Про це пише видання Telegraph із посиланням на джерела в міністерстві.