Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото
Ніч проти 20 серпня українці спостерігали Осетровий місяць, який цього року був особливим – це був Блакитний Супермісяць
фото: glavcom.ua

Наступного разу таке явище можна буде побачити лише у 2027 році

В ніч з 19 на 20 серпня жителі України мали змогу спостерігати унікальне астрономічне явище – Блакитний Супермісяць. Цей серпневий повний місяць, також відомий як Осетровий Місяць, став особливим завдяки кільком факторам.

Цікаво, що Блакитний місяць насправді не блакитний. Це просто термін, який позначає третій повний місяць у сезоні, який має чотири повні місяці. Серпнева повня також має інші назви: Червоний місяць, Кукурудзяний, Ячмінний, Трав'яний, Зерновий тощо. Унікальний місяць можна було побачити по всій Україні. 

По-перше, це був супермісяць, тобто Місяць знаходився в найближчій до Землі точці своєї орбіти, що зробило його візуально більшим та яскравішим. За оцінками астрономів, він був на 14% більшим і на 30% яскравішим за звичайний повний місяць.

Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото фото 1
фото: glavcom.ua

По-друге, це був сезонний Блакитний Місяць – третя повня в астрономічному сезоні, що трапляється досить рідко.

Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото фото 2
фото: glavcom.ua

Поєднання цих двох явищ зробило ніч з 19 на 20 серпня особливою для любителів астрономії та всіх, хто цінує красу нічного неба. Наступного разу такий Блакитний Супермісяць можна буде побачити лише у 2027 році.

Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото фото 3
фото: glavcom.ua

Попри назву «Блакитний Місяць», супутник Землі не змінив свого кольору, але все одно вражав своєю величчю та яскравістю, залишаючи незабутні враження у всіх, хто мав змогу спостерігати це явище.

Нагадаємо, що над Україною зійшов Блакитний Супермісяць:  чим унікальна повня 19 серпня.

Теги: Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці кажуть, що про планові роботи комунальники їх не попереджали
У Краснодарі люди через відключення світла перекрили вулицю
20 липня, 14:15
Залужний висловився про війну в Україні
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
23 липня, 01:16
Ультраоброблені продукти пошкоджують клітини мозку
Учені дослідили, які продукти серйозно шкодять мозку
4 серпня, 08:37
В Україні зросли ціни на хліб, борошно та макарони
В Україні зросли ціни на хліб, борошно та макарони
6 серпня, 22:40
Короткочасні дощі з грозами пройдуть вночі на заході
Коротчасні дощі та спека: прогноз погоди на 9 серпня
9 серпня, 05:03
Суд відправив під варту заступника міністра енергетики Хейла
Хабар заступнику глави Міненерго та 1000 кв. км Курщини під контролем ЗСУ. Головне за 12 серпня
12 серпня, 21:00
У посилці з Вінниці до Сум випадково доїхав кіт
У посилці з Вінниці до Сум випадково доїхав кіт
18 серпня, 21:48
Явище можна побачити в ніч з 19 на 20 серпня 2024 року
Над Землею зійде Блакитний Місяць: що це за явище і коли спостерігати
Вчора, 03:52
Сезонні Блакитні Місяці відбуваються відносно рідко - раз на 2,5-3 роки
Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: чим унікальна повня 19 серпня
Вчора, 21:50

Події в Україні

Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото
Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Хмельницькій області чути вибухи
У Хмельницькій області чути вибухи
Окупанти не можуть знайти колаборантів для управління селами – ЦНС
Окупанти не можуть знайти колаборантів для управління селами – ЦНС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Путін відкрито визнав кризу у війні
63K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
22K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців
17K
Чия Курщина? Професор Гриценко продемонстрував російську карту, якій 150 років
16K
Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua