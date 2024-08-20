Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото

Ніч проти 20 серпня українці спостерігали Осетровий місяць, який цього року був особливим – це був Блакитний Супермісяць

Наступного разу таке явище можна буде побачити лише у 2027 році

В ніч з 19 на 20 серпня жителі України мали змогу спостерігати унікальне астрономічне явище – Блакитний Супермісяць. Цей серпневий повний місяць, також відомий як Осетровий Місяць, став особливим завдяки кільком факторам.

Цікаво, що Блакитний місяць насправді не блакитний. Це просто термін, який позначає третій повний місяць у сезоні, який має чотири повні місяці. Серпнева повня також має інші назви: Червоний місяць, Кукурудзяний, Ячмінний, Трав'яний, Зерновий тощо. Унікальний місяць можна було побачити по всій Україні.

По-перше, це був супермісяць, тобто Місяць знаходився в найближчій до Землі точці своєї орбіти, що зробило його візуально більшим та яскравішим. За оцінками астрономів, він був на 14% більшим і на 30% яскравішим за звичайний повний місяць.

По-друге, це був сезонний Блакитний Місяць – третя повня в астрономічному сезоні, що трапляється досить рідко.

Поєднання цих двох явищ зробило ніч з 19 на 20 серпня особливою для любителів астрономії та всіх, хто цінує красу нічного неба. Наступного разу такий Блакитний Супермісяць можна буде побачити лише у 2027 році.

Попри назву «Блакитний Місяць», супутник Землі не змінив свого кольору, але все одно вражав своєю величчю та яскравістю, залишаючи незабутні враження у всіх, хто мав змогу спостерігати це явище.

Нагадаємо, що над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: чим унікальна повня 19 серпня.