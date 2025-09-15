Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи треба пробачати дерибан лісів і узбереж? Скандальний «закон Мазепи» оцінить Конституційний суд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи треба пробачати дерибан лісів і узбереж? Скандальний «закон Мазепи» оцінить Конституційний суд
У квітні президент підписав закон, який легалізує земельний дерибан
фото з відкритих джерел

Ініціатива передбачає обнулення претензій до тих, хто зумів заволодіти ділянкою у лісі чи на узбережжі, якщо з моменту її привласнення пройшло 10 років

Верховний суд направить подання до Конституційного суду щодо «закону Ігоря Мазепи». Він передбачає обнулення претензій до дерибанників лісів та узбереж, якщо з моменту незаконного привласнення комунальної чи державної землі пройшло понад 10 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на громадську ініціативу «Голка».

Якщо ж десятирічний термін не сплив – то з бюджету громади чи держави треба на рахунок суду внести депозит – ринкову вартість оспорюваного майна, інакше суд не буде розглядати позов. За те, щоб підтримати подання до Конституційного суду на пленумі Верховного суду проголосували 79 суддів, а проти – 28.

Голова Господарського касаційного суду Лариса Рогач пояснила, що є низка судових справ, які вже розглядалися і їх відправили на повторний розгляд у нижчі інстанції. «До суду позивач звернувся ще 2023 році. Справа пройшла коло. Судові рішення були прийняті, скасовані і справа направлена на другий розгляд. Але у 2025 році прийняли цей закон і виникли певні питання щодо зворотності в дії часі певних положень. Суди почали застосовувати положення цього закону і вимагати, щоби сторона внесла відповідні кошти як передумову розгляду», – каже вона.

Рогач навела у своєму виступі одну із таких справ, яка перебуває на розгляді у господарського суду Тернопільської області, де у задоволенні клопотання щодо внесення депозиту суд відмовив, посилаючись на норму Конституції. Рогач зауважила, що до Верховного суду надійшло звернення розглянути подання до Конституційного суду і пояснила, чому до ініціативи Верховної Ради надати закону зворотну дію у часі виникли питання.

«Тут мова іде про надання зворотної дії щодо тих позовних заяв, які надійшли до суду до прийняття закону. Чи не має тут втручання у процес відправлення правосуддя і відповідно щодо основного фундаментального елементу верховенства права – правової визначеності? Простими словами, особа, яка зверталася до суду вона знала правила і розраховувала, що після нового розгляду справу розглянуть саме за такими правилами. Вийшло так, що процесуальні правила були змінені», – зазначила голова Господарського касаційного суду.

Рогач наголосила, що це може вплинути на результати розгляду справ, де однією зі сторін є держава і що Верховний Суд своїм листом до прийняття закону Верховною Радою надсилав свої застереження комітету з питань правової політики і стосувалися вони неконституційності норми.

Нагадаємо, 12 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12089 у другому читанні та в цілому. Ініціатива передбачає обнулення претензій до тих, хто зумів заволодіти ділянкою у лісі чи на узбережжі, якщо з моменту її привласнення пройшло 10 років і вони потрапили у приватні руки.

Якщо 10-річний строк дерибану ще не минув, то перед тим, як позиватися до суду аби врятувати майно, з державного чи місцевого бюджету треба буде покласти на депозит вартість майна, яке громада чи держава захоче повернути. Таким чином той, хто заволодів лісами чи узбережжям, залишиться або з набутим майном, яке взагалі не могло бути в обігу, або з бюджетними грошима. Він виграє, що так, що так, а програє держава.

Згодом президент Володимир Зеленський підписав закон. Президент не зважив на петицію, яку подав Мішель Терещенко з вимогою ветувати закон і яку підтримали понад 25 тис. громадян. Одразу після того, як закон вступив в силу, Господарський суд міста Києва відмовився відкривати провадження у справі щодо Протасового Яру. Цю зелену зону столиці захищав ще до повномасштабного вторгнення загиблий киянин-розвідник Роман Ратушний.

У вересні 2025 року Європарламент ухвалив Резолюцію, в якій йдеться про те, що норми «закону Ігоря Мазепи» не відповідають європейським стандартам, бо дозволяє легалізувати у приватній власності земельні ділянки, які незаконно були виведені у приватну власність з державної власності, включаючи ліси та водні об’єкти. Такий підхід не належить до правової системи ЄС і у наявному формулюванні містить юридичну невизначеність, яка зробить повернення такої землі у власність держави неможливим.

Читайте також:

Теги: земля Конституційний суд Ігор Мазепа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київщина: від Дубінського до Мотовиловця. Як працювали мажоритарники регіону шість років
Київщина: від Дубінського до Мотовиловця. Як працювали мажоритарники регіону шість років
4 вересня, 09:39
Кінцевою метою зловмисників було укладення договору безоплатної оренди земельної ділянки понад 1 га, ринковою вартістю близько 60 млн грн
Шахраї намагалися привласнити ділянку землі, що належить кіностудії Довженка
21 серпня, 17:49
Головні новини ночі проти 25 серпня
Обстріл Сумщини: головне за ніч
25 серпня, 05:57

Події в Україні

Чи треба пробачати дерибан лісів і узбереж? Скандальний «закон Мазепи» оцінить Конституційний суд
Чи треба пробачати дерибан лісів і узбереж? Скандальний «закон Мазепи» оцінить Конституційний суд
ОСУВ «Дніпро» назвало стратегічну мету окупантів у Харківській області
ОСУВ «Дніпро» назвало стратегічну мету окупантів у Харківській області
Україна завершила випробування нових дронів-камікадзе
Україна завершила випробування нових дронів-камікадзе
Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині
Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото)
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото)

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua