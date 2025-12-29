«Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень світла

Енергетики працюють над відновленням енергосистеми цілодобово

«Укренерго» заявило про запровадження аварійних відключень світла. Станом на ранок 29 грудня було знеструмлено 215 населених пунктів. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення «Укренерго».

В компанії повідомили, що аварійні відключення пов'язані з наслідками чергового обстрілу Росії. «Триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти у Києві та області. Станом на ранок – досі знеструмленими залишаються близько 9 тисяч абонентів на Київщині. Аварійно-відновлювальні роботи цілодобово тривають у кожному з регіонів, що постраждали від російських обстрілів», – повідомили в «Укренерго».

У низці інших регіонів також будуть вимушено застосовуватися заходи обмеження споживання, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів. «Через складну ситуацію в енергосистемі – в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації.Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», – йдеться у повідомленні.

У компанії застерігають та радять обмежити користування потужними електроприладами в регіонах, де застосовуються погодинні відключення. Крім цього, в «Укренерго» повідомили, що станом на ранок 29 грудня через несприятливі погодні умови було знеструмлено 215 населених пунктів. «Ремонтні бригади обленерго працюють в усіх областях, що постраждали від негоди», – додали в компанії.

Раніше «Главком» писав про те, що очільник Міненерго Артем Некрасов повідомив, що Україні потрібно близько двох місяців, щоб повернутися до роботи без відключень світла за умови припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Глава відомства наголосив, що за три місяці осені було пошкоджено 8 тис. МВт генерації. На грудень близько половини цієї потужності відновлено, але атаки не припиняються.

Також повідомлялося, як довго триватимуть аварійні відключення. Щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та області знадобиться щонайменше дві-три доби. За словами, члена парламентського комітету з енергетики, народний депутата Сергія Нагорняка, ситуація в столичній агломерації надзвичайно складна, оскільки в результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергоб’єктів регіону.