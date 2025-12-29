РФ завдала авіаудару по Оріхову: є загиблий і поранена

Наслідки одного з попередніх ударів по Запорізькій області

Росіяни вдарили по прифронтовому місту керованими авіабомбами

Російські окупанти завдали авіаційного удару по прифронтовому Оріхову в Запорізькій області. Про це 29 грудня повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Одна людина загинула, ще одна – поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхів», – зазначив він.

За словами Федорова, росіяни вдарили по прифронтовому місту керованими авіабомбами.

Загинув 46-річний чоловік, 49-річна жінка поранена.

До слова, росіяни 26 грудня атакували Запоріжжя. Загинула одна людина, ще троє дістали поранення. За його словами, російська керована авіабомба влучила у приватний будинок. Внаслідок удару загинув 58-річний чоловік. Ще дві жінки та чоловік отримали поранення, їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що протягом вечора 24 грудня Харків та область знову стали мішенню для ворожих ударів. Наслідки повідомляє місцева влада та Харківська обласна прокуратура. Увечері у Слобідському районі Харкова зафіксовано два удари безпілотниками, попередньо типу «Молнія».

Перше влучання сталося поблизу житлових будинків, внаслідок чого було пошкоджено автомобілі, гараж, а також вибито вікна в квартирах, а друге влучання сталося на території об'єкта критичної інфраструктури.