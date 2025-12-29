Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз

За умови відсутності нових ударів відновлення енергосистеми займе близько 60 днів

Україні потрібно близько двох місяців, щоб повернутися до роботи без відключень світла за умови припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міненерго Артема Некрасова в інтерв'ю Forbes.

«Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці», – пояснив він.

Глава відомства наголосив, що за три місяці осені було пошкоджено 8 тис. МВт генерації. На грудень близько половини цієї потужності відновлено, але атаки не припиняються.

«Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10-15 днів», – додав Некрасов.

Станом на кінець грудня зафіксовано понад 2 тис. ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. За місяць росіяни вибивають у середньому по 60 трансформаторів.

Нагадаємо, в Україні 28 грудня продовжують діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Вимкнення світла будуть у більшості областей.

Раніше виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що після російської атаки 27 грудня у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.