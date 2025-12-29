Грузія відправила Україні генератори на суму понад $500 тисяч 

Головна Країна Події в Україні
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Грузія передала Україні дев'ять генераторів
фото: Єхо Кавказа

Грузія надає Україні дев’ять генераторів для підтримки енергетичної інфраструктури

Фонд розвитку енергетики Грузії направив до України дев'ять генераторів різного типу та потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказа».

Купівля генераторів на суму 1,5 млн ларі (понад 500 тисяч доларів) була схвалена урядом 31 жовтня.
 
Зазначається, що гуманітарний вантаж буде передано посольству Грузії в Києві, а потім безоплатно передано Україні.

Гуманітарна допомога, відправлена з Грузії, досягне України сухопутним маршрутом протягом кількох днів.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування різних смаків.

Зазначається, що Папа Римський ще до Різдва «захотів подумати про сім’ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання в пошуках притулку». Понтифік надіслав фінансову допомогу «для тих, хто страждає в різних країнах», зокрема в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила непохитну позицію Євросоюзу щодо допомоги Україні. Напередодні ключової зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, вона представила основні пріоритети роботи ЄС на 2026 рік. Ключовий висновок союзників – Україна залишатиметься в центрі безпекової архітектури континенту.

