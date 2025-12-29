Грузія відправила Україні генератори на суму понад $500 тисяч 

Грузія надає Україні дев’ять генераторів для підтримки енергетичної інфраструктури

Фонд розвитку енергетики Грузії направив до України дев'ять генераторів різного типу та потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказа».

Купівля генераторів на суму 1,5 млн ларі (понад 500 тисяч доларів) була схвалена урядом 31 жовтня.



Зазначається, що гуманітарний вантаж буде передано посольству Грузії в Києві, а потім безоплатно передано Україні.

Гуманітарна допомога, відправлена з Грузії, досягне України сухопутним маршрутом протягом кількох днів.

