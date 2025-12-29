Гуляйполе в сірій зоні: українські війська борються з рельєфом та ворогом

Рельєф місцевості ускладнює оборону Гуляйполя

Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення DeepState.

«Місто перебуває повністю у сірій зоні, бо противник, як і наші сили, присутній практично всюди. В одному підвалі можуть бути бійці Сил Оборони України, а в сусідньому противник. У відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше, тому він може дозволити собі зняти відео в центрі Гуляйполя з прапором», - йдеться у повідомленні.

Основну складність для підрозділів складає рельєф, адже Гуляйполе в низовині і заводити людей в місто стає складною задачею. І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф.

«Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо «підготовлені рубежі» виявилися не підготовлені», – додали у джерелі.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська просунулися у Мирнограді, поблизу Червоного Лиману, Філії та Гуляйполя.

До слова, нещодавно російська терористична армія просунулася у трьох областях України. Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді.