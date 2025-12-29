Головна Країна Події в Україні
Мобілізований адвокат прорвав кордон автівкою та втік до Угорщини. Суд знайшов винного у резонансній історії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Мобілізований адвокат прорвав кордон автівкою та втік до Угорщини. Суд знайшов винного у резонансній історії
Суд винав винним прикордонника через інцидент, коли водій протаранив шлагбауми в пункті пропуску
фото: скриншот із відео Telegram/Віталій Глагола

Мобілізований адвокат прорвався через кордон до Угорщини

У Виноградівському районному суді Закарпатської області пройшло засідання, де прикордонника визнали винним через порушенні правил несення прикордонної служби. Відомо, що інспектор «не вжив заходів щодо недопущення виїзду авто з пункту пропуску». Про це пише «Главком» із посиланням на постанову у судовому реєстрі.

За даними постанови, 30 жовтня 2025 року інспектор Володимир Г. перебував у наряді «Вартовий шлагбаума» у пункті пропуску «Велика Паладь». Тоді інспектор став свідком інциденту, коли пункт пропуску протаранив мобілізований адвокат Едуард Пуканич.

Відомо, що після цього на двох прикордонників склали протоколи про адмінправопорушення через прорив кордону порушником. У протоколі згадується про Наталію Б. та Володимира Г. Однак у діях жіки суд не знайшов адміністративного правопорушення. 

Відомо, що прикордонник не з'явився на засідання. Суд призначив йому штраф за адміністративне правопорушення у розмірі 17 тис. грн. Інспектор ще має можливість оскаржити постанову.

Інцидент відбувся в Закарпатській області, тоді 38-річний Едуард Пуканич проїхав на авто Toyota Avensis з великою швидкістю через два закриті шлагбауми пункту пропуску та травмував прикордонника. У результаті водій перетнув кордон України з Угорщиною та втік.

Едуард Пуканич працював адвокатом та був мобілізований 23 червня 2025 року. Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомляв, що Едуард Пуканич мав служить у військовій частині А-3211, 355 навчального механізованого полку. 

Раніше «Главком» писав про те, що Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав Ференца Серні невинуватим у незаконному переправленні чоловіка через державний кордон. За матеріалами справи, у березні 2024 року Ференц Серні за дві тисячі доларів організував переправлення чоловіка через кордон до Словаччини поза межами пунктів пропуску. 

Теги: прикордонники суд Закарпаття військові мобілізація

