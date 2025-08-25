Обстріл Сумщини: головне за ніч

За повідомленням «Сумиобленерго», ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі

Окупанти масовано атакували Сумщину, Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені, Келлог написав послання Трампу, донька Келлога вшанувала добровольців з усього світу, які загинули за Україну.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Сумщину

Ворог застосував керовані авіабомби, ударні дрони та БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено населені пункти Сумського району. Без світла залишилися частини Білопільської та Ворожбянської громад. Ремонтні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Зафіксовано влучання ворожих БпЛА по території Сумської громади. Одне з влучань відбулося в одному зі старостинських округів, спричинивши пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає. Працюють мобільні вогневі групи.

Також зафіксовано ворожі удари по території Роменської громади. В обох громадах попередньо без жертв, дані уточнюються. На місцях влучань триває обстеження та ліквідація наслідків.

За повідомленням «Сумиобленерго», ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі.

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені

Ізраїльські військові завдали авіаударів по столиці Ємену Сані у відповідь на ракетні атаки, здійснені хуситами проти Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що серед цілей були військовий комплекс із президентським палацом, дві електростанції та сховище палива.

«Удари були завдані у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів проти держави Ізраїль та її цивільного населення, включно з запуском ракет класу земля-земля та дронів у бік нашої території», – йдеться в офіційній заяві армії.

Повідомлення Келлога в День Незалежності України

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог відвідав Україну у День Незалежності. У своєму дописі про святкування цього дня у Києві він згадав зусилля американського лідера завершити війну в Україні

Допис доньки Келлога про полеглих добровольців

Меган Моббс – донька спецпредставника президента США Кіта Келлога написала допис в День Незалежності України, вшанувавши пам'ять добровольців з усього світу, які віддали своє життя за Україну.

Моббс зазначила, що у День Незалежності України замислилася над свободою – її змістом, її ціною та її спадщиною.

Призупинка постачання зброї від США Україні

Мережею поширилась інформація про нібито призупинку постачання озброєння США для України. Центр протидії дезінформації та керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зробили заяви.

Зауважимо, у повідомленні Clash йшлося, що адміністрація президента США Дональда Трампа зупиняє поставки ракет Patriot та іншої американської зброї через низькі запаси.

«Інформація про «призупинку постачання озброєнь США» для України – дезінформація, яку свідомо вкинули в наш інформаційний простір під виглядом свіжої новини. Насправді ж – це старий фейк, якому вже не перший місяць. Ретельніше перевіряйте інформацію», – йдеться у повідомленні ЦПД.

Андрій Коваленко повідомив, що постачання озброєнь США для України ніхто не обмежував. За його словами, Росія «зробила вкид».