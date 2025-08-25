Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Сумщини: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Сумщини: головне за ніч
Головні новини ночі проти 25 серпня
фото: ДСНС

За повідомленням «Сумиобленерго», ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі

Окупанти масовано атакували Сумщину, Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені, Келлог написав послання Трампу, донька Келлога вшанувала добровольців з усього світу, які загинули за Україну. 

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Сумщину

Ворог застосував керовані авіабомби, ударні дрони та БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено населені пункти Сумського району. Без світла залишилися частини Білопільської та Ворожбянської громад. Ремонтні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Зафіксовано влучання ворожих БпЛА по території Сумської громади. Одне з влучань відбулося в одному зі старостинських округів, спричинивши пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає. Працюють мобільні вогневі групи.

Також зафіксовано ворожі удари по території Роменської громади. В обох громадах попередньо без жертв, дані уточнюються. На місцях влучань триває обстеження та ліквідація наслідків.

За повідомленням «Сумиобленерго», ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі.

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені

Ізраїльські військові завдали авіаударів по столиці Ємену Сані у відповідь на ракетні атаки, здійснені хуситами проти Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що серед цілей були військовий комплекс із президентським палацом, дві електростанції та сховище палива.

«Удари були завдані у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів проти держави Ізраїль та її цивільного населення, включно з запуском ракет класу земля-земля та дронів у бік нашої території», – йдеться в офіційній заяві армії.

Повідомлення Келлога в День Незалежності України

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог відвідав Україну у День Незалежності. У своєму дописі про святкування цього дня у Києві він згадав зусилля американського лідера завершити війну в Україні

Допис доньки Келлога про полеглих добровольців

Меган Моббс – донька спецпредставника президента США Кіта Келлога написала допис в День Незалежності України, вшанувавши пам'ять добровольців з усього світу, які віддали своє життя за Україну.

Моббс зазначила, що у День Незалежності України замислилася над свободою – її змістом, її ціною та її спадщиною.

Призупинка постачання зброї від США Україні

Мережею поширилась інформація про нібито призупинку постачання озброєння США для України. Центр протидії дезінформації та керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зробили заяви.

Зауважимо, у повідомленні Clash йшлося, що адміністрація президента США Дональда Трампа зупиняє поставки ракет Patriot та іншої американської зброї через низькі запаси.

«Інформація про «призупинку постачання озброєнь США» для України – дезінформація, яку свідомо вкинули в наш інформаційний простір під виглядом свіжої новини. Насправді ж – це старий фейк, якому вже не перший місяць. Ретельніше перевіряйте інформацію», – йдеться у повідомленні ЦПД.

Андрій Коваленко повідомив, що постачання озброєнь США для України ніхто не обмежував. За його словами, Росія «зробила вкид».

Теги: росія Місяць ворог населення озброєння День Незалежності військові земля Ізраїль Адміністрація Президента Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польська влада нещодавно ухвалила рішення про закриття російського консульства у Кракові
Польща отримала нового посла Росії
25 липня, 14:45
Один з ударів припав на корпус, де розташовано коштовне імпортне обладнання
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
26 липня, 12:25
ЦПД: Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті
Затоплення буксира «Капітан Ушаков». Центр протидії дезінформації пояснив, що це значить для РФ
11 серпня, 10:01
Українську журналістку Вікторію Рощину затримали на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до ізолятора у Таганрозі
Начальник СІЗО, де катували українську журналістку, отримав підозру за статтею про воєнні злочини
7 серпня, 10:19
85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА
«Як виживати?». Легендарний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
14 серпня, 14:26
Унаслідок влучання ударних безпілотників на заводі виникли сильні пожежі
Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Волгограді
14 серпня, 12:50
Моббс: Американські солдати у формі не повинні були розстеляти червоний килим для одного з наших головних супротивників
Донька Келлога розкритикувала червону доріжку для Путіна, яку стелили військові США
17 серпня, 04:55
Клавенес: Ми хочемо передати прибуток гуманітарній організації, яка щодня рятує життя в секторі Газа
Збірна Норвегії з футболу передасть отримані від гри з Ізраїлем кошти на допомогу сектору Гази
21 серпня, 15:49
ООН вперше визнала голод у Газі
ООН вперше визнала голод у Газі
23 серпня, 03:57

Події в Україні

Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 25 серпня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 25 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
Обстріл Сумщини: головне за ніч
Обстріл Сумщини: головне за ніч
Звільнений з російської неволі Дмитро Хилюк розповів, що найбільше гнітило у полоні
Звільнений з російської неволі Дмитро Хилюк розповів, що найбільше гнітило у полоні
«Мій другий день народження». Ексмер Херсона про звільнення з полону
«Мій другий день народження». Ексмер Херсона про звільнення з полону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
68K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9011
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7229
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
4445
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua