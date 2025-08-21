Шахраї намагалися привласнити ділянку землі, що належить кіностудії Довженка

Фігурантам справи інкримінують організацію замаху на шахрайство в особливо великих розмірах

Офіс генерального прокурора (ОГПУ) повідомив про підозру трьом громадянам. Їх звинувачують у тому, що вони намагалися заволодіти земельною ділянкою площею понад 1 га у центрі столиці. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує «Главком».

Зазначається, що ділянка перебуває у власності Київської міської ради та належить до території державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка». За даними слідства, щоб заволодіти землею, підозрювані підробили документи.

Фігурантам справи інкримінують організацію замаху на шахрайство в особливо великих розмірах фото: Офіс генерального прокурора

Підозрювані виготовили довідки, технічні паспорти та проєкт землеустрою, зареєстрували право власності на неіснуючу будівлю. потому створили нове підприємство, оформили акти приймання-передачі «майна» та залучили підконтрольного інженера-землевпорядника.

«Кінцевою метою було укладення договору безоплатної оренди земельної ділянки понад 1 га, ринковою вартістю близько 60 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наклали арешт на земельну ділянку. Фігурантам інкримінують: організацію замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та підроблення офіційних документів групою осіб (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України). Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з екснардепом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 20 млн грн. За даними слідства, потерпілий вкладник придбав майнові права на приміщення площею понад 760 кв. м в одному з центральних районів Києва та сплатив його вартість. Однак, нерухомість йому так і не передали. Натомість об’єкт незаконно перепродали через підконтрольні структури – спершу українським компаніям, а згодом іноземній фірмі. Отримані злочинним шляхом кошти були переведені в готівку.