Окупанти почали бити по Україні дронами Italmas: яка відмінність від «Шахедів»

Окупанти ймовірно використовуватимуть безпілотники Italmas у тандемі з «Шахедами»

Росія, схоже, все частіше доповнює використання безпілотників «Шахед-131/136» дешевшими та найлегшими варіантами дронів вітчизняного виробництва під час ударів по українській інфраструктурі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що 23 жовтня росЗМІ припустили, що російські сили вперше застосували нові безпілотники дальньої дії Italmas в Україні під час атаки безпілотників на Київську область.

Російські джерела відзначають, що дрони Italmas легші від «Шахедів», їх важче виявити та збити. Своєю чергою російські військкори відзначили, що дрони Italmas дешевші від «Шахедів», а це означає, що їх можна ширше виробляти й використовувати, але вони несуть легше корисне навантаження, що обмежує їхню ефективність.

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Таким чином, російські джерела відзначили, що сили РФ, швидше за все, використовуватимуть безпілотники Italmas у тандемі з «Шахедами».

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 22 жовтня Київщину атакували нові російські безпілотники. Соцмережі почали повідомляти про незвичайні звуки, які видають нові дрони. Користувачі зазначають, що звук безпілотника схожий на газонокосарку.