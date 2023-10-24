Нічна атака на Україну: Генштаб повідомив про збиті «Шахеди»

Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА

У ніч на 24 жовтня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 жовтня.

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Загалом за добу ворог завдав чотири ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Орлівка, Олексендропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Оріхів, Мала Токмачка, П’ятихатки Запорізької області; Зміївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Садове, Придніпровське Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА та ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у Черкаській області пролунали вибухи, повідомляють про роботу українських сил протиповітряної оборони.