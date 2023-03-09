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Чим важливий для окупантів пошкоджений літак А-50: роз’яснення розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чим важливий для окупантів пошкоджений літак А-50: роз’яснення розвідки Британії
фото ілюстративне

Атакований безпілотником літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був потрібний для запуску ракет «Кинджал»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 7 березня підтвердив, що один із російських літаків раннього попередження та керування A-50У, дислокованих у Білорусі, було пошкоджено. Літак, ймовірно, був атакований безпілотником. Міноборони Великої Британії зазначає, що ЛДРС А-50У, ймовірно, переміщено на ремонтне підприємство в Таганрозі в Росії.

«Транзитний політ відбувався на висоті, нижчій за звичайну, ймовірно, через пошкодження гермокабіни», – зазначають аналітики.

Також зазначається, що літак ДРС А-50У, ймовірно, забезпечував ситуаційну обізнаність для винищувача МіГ-31K, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного запуску AS-24 «Кинджал», яку Росія вважає ключовим стратегічним потенціалом.

«Завдяки модифікації внутрішній радар реактивних літаків було видалено, щоб збалансувати планер, що змусило пілотів залежати від зовнішніх джерел ситуаційної обізнаності, таких як ЛДРС А-50У. Цілком реалістичною є можливість того, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде змушена покладатися на наземне управління та супровід винищувачів, поки не буде розгорнуто іншу локаційну станцію», – додали в розвідці;

Чим важливий для окупантів пошкоджений літак А-50: роз’яснення розвідки Британії фото 1

Нагадаємо, триває 379-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак.

Теги: британська розвідка війна росія літак

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