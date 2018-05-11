На Черкащині «коктейлем Молотова» підпалили гральний заклад: є загиблий та постраждалі

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Ігровий зал вигорів повністю, музична школа, яка знаходилась на другому поверсі будівлі, залишилась без сцени, двох класів і 400 квадратних метрів даху

Зранку 11 травня у Золотоноші невідомі кинули «коктейль Молотова» у зал ігрових автоматів. Загорання перейшло на розташовані поряд приміщення: музичну школу та два магазини. Є загиблий, та постраждалі. Одна особа перебуває в реанімації, має 90% опіків, інша – у травматології із 40%.

За інформацією речника УДСНС у Черкаській області Костянтина Проценка, під час загорання у приміщенні перебували четверо людей: двоє відвідувачів, адміністратор та охоронець. Вогонь швидко поширився по оздобленню приміщення та перекрив вихід відвідувачам. Рятуючись від пожежі люди розбили вікно на вулицю, що лише пришвидшило поширення вогню. Внаслідок пожежі один із відвідувачів закладу загинув на місці, ще один отримав важкі опіки і зараз знаходиться у реанімації, також у лікарні знаходиться охоронець який отримав менші опіки. Адміністраторка, що отримала легкі опіки від госпіталізації відмовилася, з нею працюють психологи управління ДСНС.

Ігровий зал вигорів повністю, музична школа, яка знаходилась на другому поверсі будівлі, залишилась без сцени, двох класів і 400 квадратних метрів даху. Сусідні магазині повністю залиті водою, постраждав кіоск з квітами, що навпроти.

Очевидці розповідають, що загорання почалося близько четвертої ранку. Невідома особа, одягнена в темний одяг і кепку, кинула так званий «коктейль Молотова» у вітрину. Вмить приміщення зайнялося, як сірник. За чутками, працівники почали гасити вогонь самотужки, через що втратили дорогоцінні хвилини для власного порятунку. Коли зрозуміли, що самі не впораються, викликали рятувальників.

«Наразі проводиться евакуація матеріальних цінностей. Була велика площа горіння: вогонь гасили три автомобілі служби МНС, за підвищеним номером виклику залучався аварійно-рятувальний загін спеціального призначення з Черкас – 8-тонний «КамАЗ». Працювали з двох-трьох напрямків, досі гасимо залишки», – прокоментував ситуацію начальник ДПРЧ-8 Вадим Капля.

Джерело: vikka.ua