На Черкащині спалахнула масштабна лісова пожежа (фото)

Вогонь швидко перекинувся на прилеглий лісовий масив та сміттєзвалище

Наразі пожежа локалізована на площі 100 гектарів

На Черкащині триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У селі Кумейки Черкаського району 18 серпня загорілася господарча споруда на території приватного домоволодіння. Через сильні пориви вітру вогонь швидко перекинувся на прилеглий лісовий масив та сміттєзвалище.

За даними ДСНС, наразі пожежа локалізована на площі 100 гектарів.

До її ліквідації залучені 55 одиниць техніки та 208 осіб особового складу. Разом із підрозділами ДСНС працюють місцева пожежна команда села Яснозір’я, навчальна пожежно-рятувальна частина НУЦЗУ та працівники лісового господарства.

«Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникло 456 пожеж на загальній площі понад 375 га. Закликаємо кожного дотримуватися правил пожежної безпеки: не випалюйте суху траву та бережіть екосистеми!», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Український гідрометеорологічний центр попереджав про пожежну небезпеку в Україні. «18-20 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – наголошували фахівці.

До слова, у Бельгії триває боротьба з найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії країни.