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Підпал станції Starlink у Польщі: Німеччина затримала ймовірного замовника

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Підпал станції Starlink у Польщі: Німеччина затримала ймовірного замовника
Наземна станція супутникового зв’язку Starlink у Волі Кробовській Мазовецького воєводства
фото: rmf24.pl

Слідчі встановили особу чоловіка, який, за їхньою версією, організував напад на об'єкт супутникового зв'язку

Німецькі правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у справі про ймовірний підпал наземної станції супутникового зв'язку Starlink у Польщі. За версією слідства, саме він міг замовити напад на об'єкт, який стався у вересні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на n-tv.

Затримання відбулося в районі Ройтлінген у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг. За інформацією прокуратури Штутгарта та Управління кримінальної поліції землі, підозрюваний є громадянином Туреччини.

Правоохоронці припускають, що саме цей чоловік доручив здійснити підпал двом іншим підозрюваним, яких раніше затримали на території Німеччини. 

Інформації про мотиви затриманого, можливих замовників вищого рівня або його зв'язки з іноземними спецслужбами наразі немає. Також правоохоронці поки не оприлюднили додаткових відомостей про обставини підготовки нападу.

Інцидент стався 23 вересня 2026 року в польському селі Воля-Кробовська, де розташована наземна станція супутникової системи Starlink. На території об'єкта виникла пожежа, після чого польські правоохоронці розпочали розслідування обставин займання.

Польська прокуратура відкрила провадження за підозрою у диверсії та злочині терористичного характеру на користь іноземної розвідки. Водночас остаточні висновки про причини пожежі та причетність конкретних осіб мають встановити слідчі органи.

14 жовтня стало відомо про арешт двох громадян Туреччини в Німеччині, яких підозрюють у причетності до підпалу станції Starlink у Польщі. Їх затримали в Баден-Вюртемберзі.

Нове затримання стало черговим етапом розслідування. За попередньою версією правоохоронців, третій підозрюваний міг відігравати роль організатора нападу, тоді як двоє раніше заарештованих чоловіків – його виконавців. Розслідування триває. Остаточну відповідальність затриманих осіб має встановити суд.

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Теги: Польща Starlink Німеччина

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