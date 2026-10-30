Пожежа на території підстанції в Білогородці: у якому стані обладнання

Пожежа на території підстанції у Білогородській громаді

Площа пожежі становила близько 100 кв. м

У селі Білогородка Бучанського району ліквідовано загоряння господарчих вагончиків та тимчасових споруд на території місцевої підстанції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Білогородську територіальну громаду.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло напередодні ввечері, близько 21:15. Площа пожежі становила близько 100 кв. м.

До гасіння вогню залучили місцеву пожежну команду Білогородської сільської ради та два пожежні розрахунки ДСНС. Завдяки оперативним діям рятувальників полум’я вдалося швидко локалізувати та повністю ліквідувати, не допустивши його перекидання на основне технологічне обладнання підстанції.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждалих немає.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Жителям громади вкотре нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. У разі виявлення загоряння телефонуйте до Служби пожежної охорони за номером 101 або до Єдиної інформаційно-диспетчерської служби Білогородської громади: 0 800 301 119.

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