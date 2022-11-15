Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині зафіксовані прильоти ворожих ракет, ситуація з електрикою критична – ОВА

Надія Клочко
glavcom.ua
На Київщині зафіксовані прильоти ворожих ракет, ситуація з електрикою критична – ОВА
Росія сьогодні, 15 листопада, завдала масованої ракетної атаки по Україні
фото з відкритих джерел

Влада Київщини підтверджує прильоти російських ракет

Внаслідок ракетної атаки Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури на Київщині введено екстрені обмеження електропостачання, також спостерігаються проблеми зі зв’язком. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«РФ завдала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, маємо прильоти в Київській області. Склалася критична ситуація з електропостачанням. Зазначу, що всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури – працюють. Вони забезпечені альтернативним джерелом живлення. Також введені екстрені обмеження електрики», – зазначив посадовець.

Кулеба також порадив у разі проблем зі зв’язком користуватися національним роумінгом.

«Спостерігаємо й проблеми зі зв’язком — користуйтеся національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають. Усі працюють на своїх місцях, щоб якнайшвидше подолати наслідки обстрілів. Зберігаймо спокій та холодний розум», — написав очільник Київської ОВА.

Нагадаємо, удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Раніше начальник управління поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що ворожа ракета влучила в будівлю мирних жителів одного з районів Київської області. 

Також сьогодні російська ракета поцілила по житловому будинку у Києві

Теги: війна Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова постраждала внаслідок ракетних ударів по Україні: деталі
Молдова постраждала внаслідок ракетних ударів по Україні: деталі
Сьогодні, 18:22
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США в Україні відреагувала на ракетні удари рашистів
Сьогодні, 17:47
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
Сьогодні, 18:43

Новини

На Київщині зафіксовані прильоти ворожих ракет, ситуація з електрикою критична – ОВА
На Київщині зафіксовані прильоти ворожих ракет, ситуація з електрикою критична – ОВА
На Київщині ракета влучила в житловий будинок (фото)
На Київщині ракета влучила в житловий будинок (фото)
Атака на Київ: рятувальники проводять пошукові роботи
Атака на Київ: рятувальники проводять пошукові роботи
Рашисти завдали масованого удару по Україні
Рашисти завдали масованого удару по Україні
Кличко повідомив про ще одне влучання російської ракети
Кличко повідомив про ще одне влучання російської ракети
Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео
Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
105K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
72K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
53K
У Києві пролунали вибухи (відео)
53K
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
44K
Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту