На Київщині зафіксовані прильоти ворожих ракет, ситуація з електрикою критична – ОВА

Росія сьогодні, 15 листопада, завдала масованої ракетної атаки по Україні

Влада Київщини підтверджує прильоти російських ракет

Внаслідок ракетної атаки Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури на Київщині введено екстрені обмеження електропостачання, також спостерігаються проблеми зі зв’язком. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«РФ завдала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, маємо прильоти в Київській області. Склалася критична ситуація з електропостачанням. Зазначу, що всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури – працюють. Вони забезпечені альтернативним джерелом живлення. Також введені екстрені обмеження електрики», – зазначив посадовець.

Кулеба також порадив у разі проблем зі зв’язком користуватися національним роумінгом.



«Спостерігаємо й проблеми зі зв’язком — користуйтеся національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають. Усі працюють на своїх місцях, щоб якнайшвидше подолати наслідки обстрілів. Зберігаймо спокій та холодний розум», — написав очільник Київської ОВА.

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Нагадаємо, удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Раніше начальник управління поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що ворожа ракета влучила в будівлю мирних жителів одного з районів Київської області.

Також сьогодні російська ракета поцілила по житловому будинку у Києві.

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