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Операція на серці без електрики: у Львові хірурги здійснили подвиг (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Операція на серці без електрики: у Львові хірурги здійснили подвиг (фото)
Хірурги провели складну операцію у напівтемряві
фото із соцмереж

Кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів

Через постійні ракетні обстріли російських окупантів, українські лікарі змушені працювати в екстримальних умовах. Зокрема, у Львові кардіохірурги через відключення електрики робили складну операцію на серці в напівтемряві. Про це повідомив львівський медик Олег Дуда у Facebook.

За словами лікаря, кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів та роблять складні операції буквально у напівтемряві.

«Ворог б'є по нашій інфраструктурі. Знеструмленими залишаються лікарні, але українські кардіохірурги Центру дитячої кардіології і кардіохірургії продовжують операцію на серці! Світ повинен побачити це фото. Нас не зламати! Україна переможе!» – написав Дуда.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська закликає жителів міста виїжджати на зиму в село.

Зазначимо, що 15 листопада російські військові здійснили масовий обстріл енергосистеми України. Тому запровадили аварійні відключення електроенергії, які потрібні, щоб зберегти енергосистему керованою.

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Теги: лікар Львів електроенергія

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