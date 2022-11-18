Операція на серці без електрики: у Львові хірурги здійснили подвиг (фото)

Кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів

Через постійні ракетні обстріли російських окупантів, українські лікарі змушені працювати в екстримальних умовах. Зокрема, у Львові кардіохірурги через відключення електрики робили складну операцію на серці в напівтемряві. Про це повідомив львівський медик Олег Дуда у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами лікаря, кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів та роблять складні операції буквально у напівтемряві.

«Ворог б'є по нашій інфраструктурі. Знеструмленими залишаються лікарні, але українські кардіохірурги Центру дитячої кардіології і кардіохірургії продовжують операцію на серці! Світ повинен побачити це фото. Нас не зламати! Україна переможе!» – написав Дуда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, мер Івано-Франківська закликає жителів міста виїжджати на зиму в село.

Зазначимо, що 15 листопада російські військові здійснили масовий обстріл енергосистеми України. Тому запровадили аварійні відключення електроенергії, які потрібні, щоб зберегти енергосистему керованою.