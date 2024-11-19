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Зеленський повідомив, наскільки зросте чисельність військових КНДР у Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, наскільки зросте чисельність військових КНДР у Росії
Зеленський повідомив, що Росія підтягнула до кордонів України 11 тис. північнокорейських солдатів
фото: Reuters

Зеленський: Путін підтягнув до кордонів України 11 тис. північнокорейських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. Про це повідомляє Reuters.

«Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тис. північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тис. людей», – заявив Зеленський в онлайн-зверненні до Європейського парламенту.

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

Також міністерство оборони США надало оновлену оцінку щодо участі військових із Північної Кореї у війні проти України на боці Росії, повідомивши про перекидання понад 11 тис. солдатів КНДР до Курської області.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Північна Корея Володимир Зеленський Україна росіяни Курщина

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