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Поранені воїни з Києва можуть подати заяву на отримання 45 тис. гривень

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Поранені воїни з Києва можуть подати заяву на отримання 45 тис. гривень
Матеріальну допомогу можуть отримати військові-кияни, які лікуються в медичних закладах через поранення, отримане в зоні бойових дій
ілюстративне фото: Depositphotos

Рішення про виплату приймається протягом місяця, а кошти надходять у першу декаду наступного місяця

Заяву на отримання матеріальної допомоги 45 тисяч гривень поранені кияни – Захисники і Захисниці України можуть подати через «Портал Захисників та Захисниць». Про це повідомляє Вечірній Київ.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, заяву можна подати офлайн через Київ Мілітарі Хаб (особисто або через представника) до Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА. Або онлайн за посиланням.

Марина Хонда зазначила, що матеріальну допомогу можуть отримати військові-кияни, які лікуються в медичних закладах через поранення, отримане в зоні бойових дій. Рішення про виплату приймається протягом місяця, а кошти надходять у першу декаду наступного місяця.

Нагадаємо, уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Згодом стало відомо, що ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. Про це розповіла в ефірі «Київ24» розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, відповідаючи на запитання, звідки держава візьме гроші на виплати.

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Теги: Марина Хонда поранення кияни держава військові гроші

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