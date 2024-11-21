На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ

Раніше повідомлялося, що північнокорейські війська в Росії очолить генерал, наближений до Кім Чен Ина

Генерал був поранений під час нещодавнього українського удару в районі Курська

Високопоставлений північнокорейський генерал отримав поранення в Курській області. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Анонімний західний чиновник повідомив, що північнокорейський генерал був поранений під час нещодавнього українського удару в районі Курська.

Журналісти підкреслили, що це перший випадок, коли західні офіційні особи підтвердили, що «високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою ескалації російсько-українського конфлікту».

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

Тим часом російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.