ЗСУ помітили військових КНДР на Харківському напрямку

Командир зведеного підрозділу зауважив, що окупанти чекають погіршення погодних умов

Українські військові помітили північнокорейських військових на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії. Про це телеканалу «Ми-Україна» розповів командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак «Шериф».

«Бачимо, що уже на нашому напрямку є військовослужбовці з КНДР. Я не можу розголошувати, але я бачу, що вони розділяються на підрозділи і на передній лінії уже роблять маленькі накопичення», – йдеться у заяві.

Командир зведеного підрозділу вважає, що окупанти чекають погіршення погодних умов, щоб проводити штурмові дії.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

Тим часом російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.