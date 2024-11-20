Північнокорейські війська в Росії очолив один із найвпливовіших генералів КНДР

У липні 2020 року на церемонії нагородження генералів пам'ятною зброєю Кім Йон Бок був помічений практично поруч із лідером КНДР

Після червневого візиту Путіна Пхеньян почав виводити таємничого генерала з тіні

Одним із трьох генералів, які супроводжують війська КНДР у Росії, є генерал-полковник Кім Йон Бок. Попри те, що він входить до десятки найважливійших військових діячів КНДР, це дуже таємнича персона, про яку майже нічого не відомо. Про це пише The Wall Street Journal.

Очікується, що Кім Йон Бок, який є заступником начальника генерального штабу армії, відповідатиме за інтеграцію північнокорейських військ із росіянами, отримання досвіду ведення бойових дій і створення каналу для майбутнього розгортання. У бойових діях генерал-полковник участі не братиме. Але, як зазначає видання, відправка одного з найважливіших військових чиновників Північної Кореї свідчить про те, що КНДР зацікавлена в наданні допомоги Росії аж до наступного року.

Донедавна про Кім Йон Бока було відомо не так багато, оскільки підрозділ спеціальних сил із 200 тис. осіб, яким він командував, мав виконувати секретні місії в разі війни на Корейському півострові. Пхеньян почав виводити генерала з тіні після червневого візиту Путіна.

Північна Корея почала привертати увагу до Кім Йон Бока, щоб показати Росії, що для керівництва розгортанням військ буде направлена надійна людина, вважає співробітник Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кьон Чжу.

Про Кім Йон Бока не відомо практично нічого. В урядовій базі даних Південної Кореї зазначені тільки його ім'я і посада. Невідомі також його вік, рідне місто та інші біографічні подробиці.

WSJ нагадує, що вищі військові чини КНДР зазвичай беруть участь у публічних виступах Кім Чен Ина і є доволі медійними. Однак генерал-полковник Кім був згаданий у державних ЗМІ лише 2015 року, коли його призначили керівником північнокорейських сил спеціального призначення. Роком пізніше його обрали до Центрального комітету Трудової партії.

Утім, у липні 2020 року на церемонії нагородження генералів пам'ятною зброєю Кім Йон Бок був помічений практично поруч із лідером КНДР. Після цього про нього знову нічого не було чутно, поки в березні не стало відомо про його нинішню роль як фігури № 3 у Корейській народній армії. Зазначається, що він входить до десятки найважливіших військових діячів Північної Кореї, і успішна робота в Росії може просунути його ще вище службовими сходами.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

Між тим, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.