Чому застосовувалися аварійні графіки відключень світла? Пояснення «Укренерго»

Аби збалансувати систему, відключаються певні групи споживачів, щоб знизити вагу в системі і відповідно знизити цю імовірність важких каскадних аварій

Бойко заявив, що відлючення світла були викликані «дуже простою причиною яку надзвичайно важко пояснити з технічної точки зору»

Сьогодні, 11 листопада, в Україні було застосовано аварійні графіки відключень світла в якості превентивного кроку через загрозу ракетного удару. У майбутньому будуть діяти так само. Про це сказав Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра, член наглядової ради «Укренерго», в ефірі «Суспільного».

«Насправді енергетики повинні були і відреагували на масштабний виліт стратегічної бойової авіації ворога. Погодьтеся, що, мабуть, навряд чи можна назвати ще один приклад, коли для імітації удару була залучена така велика кількість ресурсу з боку агресора», – сказав він.

За його словами, енергетики в якості превентивного кроку запровадили графіки аварійних відключень по тих регіонах, які були покликані пом'якшити можливі наслідки таких ударів.

«До речі, вже хороша новина – ці графіки скасовані і відповідно за дуже короткий період часу, я думаю, що електрику поновлять для всіх споживачів», – зазначив член наглядової ради «Укренерго».

Причини відключення електроенергії

Бойко сказав, що відлючення світла були викликані «дуже простою причиною яку надзвичайно важко пояснити з технічної точки зору».

«Якщо вимикається якийсь потужний елемент в енергосистемі чи то внаслідок уражень, чи то внаслідок дій автоматики – це зазвичай призводить до необхідності переконфігурації мереж і дуже часто це також призводить до відключення інших елементів мережі. Тобто виникає такий собі каскад відключень. Коли ж ми побачили потенційну загрозу ударів по ключових елементах одномоментно, відповідно ризик каскадної аварії зростає різко. Відповідно, щоб його уникнути, навантаження в системі знижують», – пояснив він.

Як пояснює Бойко, аби збалансувати систему, відключаються певні групи споживачів, щоб знизити вагу в системі і відповідно знизити цю імовірність важких каскадних аварій.

Чи будуть відключення світла надалі

У відповідь на питання, чи будуть відключати світло надалі, Бойко уточнив, що якщо знову виникнне така загроза, то ситуація повториться.

«В разі виникнення загрози масованого ракетного обстрілу і відповідно імовірних численних уражень, енергетики застосують превентивний крок, що покликаний зменшити потенційні наслідки таких атак», – сказав він.

Нагадаємо, вранці 11 листопада за вказівкою «Укренерго», у Сумській, Житомирській, Черкаській та Харківській областях було введено графіки аварійних відключень електроенергії. Згодом також стало відомо про відключення у Києві та Дніпропетровській області.

Вранці країна-окупант підіймала в повітря Ту-95МС і МиГ-31К, імітуючи масований удар. Проте масованого обстрілу сьогодні не було, попри те, що російські бомбардувальники прилітали до місця запуску над Каспійським морем.