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Міненерго повідомило про знеструмлення у п’яти областях через ворожі обстріли

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міненерго повідомило про знеструмлення у п’яти областях через ворожі обстріли
Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 190 489 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень
фото з відкритих джерел

Міненерго  закликає споживачів користуватись електроенергію ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00

Упродовж минулої доби, 20 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Сумщині через обстріл підстанції сталося пошкодження обладнання з подальшим загорянням. Це спричинило знеструмлення підстанції, повітряних ліній, а також споживачів у двох областях. Пожежу ліквідовано, живлення відновлено лише частково.

На Львівщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряну лінію, при цьому знеструмлювались побутові споживачі.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 459 абонентів.

На Харківщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено. 

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 190 489 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 585 населених пунктів.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6800 МВт*год та потужністю 1195 МВт.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня російські загарбники завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району  Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. Також унаслідок нічної атаки ворожих дронів по Києву уламки збитих цілей впали у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Як зазначається, цієї ночі Росія атакувала українську столицю дронами. БпЛА заходили в бік міста з різних напрямків. Вранці, 21 жовтня, в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку

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Теги: відключення Міненерго обстріл промисловість імпорт

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