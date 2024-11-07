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Атака дронів на Київщину: енергетики повернули світло у понад дві тисячі родин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: енергетики повернули світло у понад дві тисячі родин
Енергетики відновили обладнання, пошкоджене ворогом внаслідок нічної атаки на Київщину
фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі

Через падіння ворожих дронів у Київській області було зафіксовано два пошкодження високовольтних мереж

На Київщині енергетики повернули світло для 2046 родин, яке зникло через пошкоджене ворогом обладнання внаслідок нічної атаки  БпЛА. Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Як зазначається, через падіння ворожих дронів у Київській області було зафіксовано два пошкодження високовольтних мереж.

«Відновлюємо обладнання, пошкоджене ворогом внаслідок нічної атаки на Київщину. Ми оперативно перезавантажили домівки клієнтів і повернули світло 2046 родинам. Наразі всі клієнти зі світлом. Фахівці оцінили масштаби пошкоджень та вже ремонтують лінії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 листопада, окупанти вчергове атакували Київську область. Станом на 08:50 в одному з районів пошкоджено чотири приватних будинки. Окрім цього, сталося загоряння трав’яного настилу, яке оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих відсутня.

Також російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

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Теги: армія рятувальники тривога енергетика відключення світла дрон

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