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У тимчасово окупованому Сімферополі пролунали вибухи

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У тимчасово окупованому Сімферополі пролунали вибухи
У Криму пролунали вибухи
Фото: Deepstate map

В районі військового аеродрому поблизу Сімферополя працювала ППО

В ніч проти 3 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліти та Телеграм-канал «Кримський вітер».

У повідомленні вказується на мотиву роботу сил протиповітряної оборони загарбників.

«У Сімферополі в районі аеропорту чути вибухи, вибухи у Гвардійському», – йдеться у повідомленні.

Також вибухи було чутно у Сакському районі півострова.

Нагадаємо, у декількох районах тимчасово окупованого Криму в ніч проти 2 листопада пролунали вибухи. Поблизу Джанкоя розпочали роботу сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників. 

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР у п'ятницю, 1 листопада, здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму. 

До слова, поліція міста Саки у тимчасово окупованому Криму склала на мати 10-річної школярки протокол про невиконання батьківських обов'язків. Причиною стало відео дівчинки, в якому виявили «дискредитацію» російської армії. Про це повідомила пресслужба так званого регіонального МВС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Криму в ніч на 28 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання.

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Теги: окупація війна Сімферополь ракетна атака Крим

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