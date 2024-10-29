Україна імпортуватиме більше електроенергії: гендиректор Yasno потішив українців

Раніше очільник Міненерго заявив, що енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності»

«Укренерго» та оператори системи передачі електроенергії континентальної Європи збільшили ліміт імпортної потужності на 400 МВт

З 1 грудня цього року ліміт імпортної потужності становитиме 2100 МВт. Це означає, що Україна зможе імпортувати більше електроенергії, аби забезпечити українців світлом взимку. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

«Укренерго» та оператори системи передачі електроенергії континентальної Європи працювали над цим з червня й отримали такий чудовий результат у +400 МВт», – розповів він.

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.