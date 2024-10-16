У Херсоні стався блекаут

За добу ворог вісім разів атакував Херсонську міську територіальну громаду

Станом на ранок середи, 16 жовтня, російські війська впродовж доби обстріляли Херсонську міську територіальну громаду вісім разів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Садовому. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, дві багатоповерхівки, освітній заклад, три автівки, гараж.

Також за минулу добу троє людей отримали поранення різних ступенів тяжкості. Усім надана необхідна медична допомога.

Також, як зазначив Мрочко, попередньо, знеструмлений весь Херсон. Наразі причини з’ясовуються.

Нагадаємо, у столиці вночі, 16 жовтня тривога через атаку дронів тривала понад дві години.

Як повідомлялося, під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа.

До слова, російська армія провела модернізацію дронів типу «Шахед». Тепер вони літають швидше та атакують ціль більш точно.