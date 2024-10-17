РФ накопичує ракети: у Центрі протидії дезінформації попередили про загрозу

Найближчим часом росіяни можуть масовано атакувати Україну ракетами та ударними БпЛА

Російські окупанти на аеродромах, де базується стратегічна авіація, накопичують ракети. Це можу свідчити про те, що вони готують нові масові удари по Україні, які можуть відбутись будь-якої миті. Про загрозу попередив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко також зазначив, що між аеродромами базування стратегічної авіації ворога постійно курсують Ту-22м3 та Ту-95МС.

«На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети. Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів», – написав керівник ЦПД РНБО.

Окупанти не припиняють завдавати ударів по мирних містах України. Вони б'ють ракетами, КАБами, артилерію та БПЛА. Проте це точкові удари, але час від часу РФ влаштовує й масовані, коли під ударом перебуває більшість областей країни. Нещодавно секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що Україна готується до масованих ударів Росії. Ворог здатний одночасно запустити по сто Шахедів та ракет. Нові атаки ймовірні з початком опалювального періоду.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга стверджує, що армія РФ готуються до ударів по об'єктах ядерної енергетики в Україні. Він закликав ЄС та США зняти обмеження щодо застосування ракет далекого радіусу дії для ударів по військових об'єктах на території РФ.

Президент України Володимир Зеленський у вересні виступив зі звинуваченнями на адресу Росії. За словами глави держави, РФ використовує китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Це може свідчити про підготовку Кремля до майбутніх атак на них. Наразі невідомо, йдеться про державні чи комерційні супутники КНР.

До слова, заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території європейських союзників по НАТО. Оскільки війна в Україні суттєво відрізняється від тієї, що в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 6 жовтня, ворожий ракетний удар по Костянтинівці Донецької області знищив відділення «Укрпошти».

Нагадаємо, напередодні російські війська вдарили вночі по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина та ще 16 отримали поранення.