Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч

У столиці двічі за ніч оголошували повітряну тривогу

У Києві та багатьох регіонах вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Повторна тривога у Києві тривала більше двох годин

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У Києві 24 жовтня о 23:56 оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці. Повторну тривогу оголосили о 03:11.

В КМВА повідомили, що внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників армії рф по Києву в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано.

Україна мала успіх на Курщині, а окупанти постійно штурмують на Донбасі – звіт ISW

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Українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Коренево в межах головного українського виступу в Курській області.

Українські збройні сили в Курській області змогли добитись успіхів та просунутись біля Коренево. Про це повідомляють у своєму звіті аналітики Інституту вивченнявійни (ISW).

Міноборони прийняло нові стандарти якості форми для ЗСУ

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Міністерство оборони встановило нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Встановлено нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України. Технічний огляд та випробування зразків товару проводитимуть за сучасними методиками, які відповідають міжнародним стандартам», – йдеться в повідомленні.

ДСНС отримала від Словенії тягачі для розмінувальної техніки

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ДСНС отримала два тягачі для потреб гуманітарного розмінування, які були куплені за кошти, надані урядом Словенії в межах ініціативи United24. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Повідомляється, що тягачі були придбані у вітчизняного виробника в рамках ініціативи «Зроблено в Україні». Вони сприятимуть швидшій доставці техніки для розмінування до районів, де здійснюється очищення територій.

ЗАЕС вдруге за місяць відключили від електроенергії більш ніж на добу – МАГАТЕ

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Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кіловольт (кВ). Відключення тривало більше доби. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після втрати електропостачання атомна станція стала залежною від єдиного зовнішнього джерела електроенергії, необхідного для охолодження реакторів і забезпечення інших критично важливих функцій ядерної безпеки.

На Запоріжжі українські партизани знайшли склад боєприпасів окупантів

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На тимчасово окупованій території Запорізької області партизани проукраїнського руху «АТЕШ» виявили склад боєприпасів росіян. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

Агент із селища Урзуф помітив колону російської військової техніки, що рухалася. Під час спостереження він виявив замаскований склад боєприпасів, розташований у глибині Запорізької області.