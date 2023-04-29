Чорний дим окутав окупований Севастополь: наслідки «бавовни» (фото, відео)

Стовп чорного диму підіймається над нафтобазою у Севастополі

У Севастополі роблять виміри гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі

Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі триває вже четверту годину. Над місто стоїть чорний їдкий дим.

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У соцмережі продовжують з’являтися нові відео та фото масштабної пожежі на резервуарі з пальним на нафтобазі в Севастополі.

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Окупаційна влада Севастополя заявляє, що не евакуюватиме мешканців з району, де горить нафтобаза, повідомили у пресслужбі так званого губернатора міста.

Буде зроблено виміри гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі.

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Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Пожежі присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих.