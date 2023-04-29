«Бавовна» в окупованому Криму: пожежі присвоєно найскладніший рівень (відео)

Масштабна пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі

Пожежу швидко не вдасться ліквідувати

Пожежі на нафтобазі в окупованому Севастополі, що виникла після ймовірного удару безпілотника, присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих. Про це повідомив глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

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Пожежу швидко не вдасться ліквідувати.

«Оскільки обсяг палива великий, то потрібен час на локалізацію займання», – повідомив Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

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На місці працюють 18 пожежних розрахунків, 60 пожежних борються з вогнем, очікується прибуття пожежного поїзда.

Развожаєв запевнив, що цивільним об'єктам нічого не загрожує.

Влада України поки не коментувала твердження про те, що по резервуару в Севастополі вдарив український безпілотник.

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Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.