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«Бавовна» в окупованому Криму: пожежі присвоєно найскладніший рівень (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» в окупованому Криму: пожежі присвоєно найскладніший рівень (відео)
Масштабна пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі
фото: скріншот із відео

Пожежу швидко не вдасться ліквідувати

Пожежі на нафтобазі в окупованому Севастополі, що виникла після ймовірного удару безпілотника, присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих. Про це повідомив глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

Пожежу швидко не вдасться ліквідувати.

«Оскільки обсяг палива великий, то потрібен час на локалізацію займання», – повідомив Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

На місці працюють 18 пожежних розрахунків, 60 пожежних борються з вогнем, очікується прибуття пожежного поїзда.

Развожаєв запевнив, що цивільним об'єктам нічого не загрожує.

Влада України поки не коментувала твердження про те, що по резервуару в Севастополі вдарив український безпілотник.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Теги: пожежа Крим окупанти безпілотник

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