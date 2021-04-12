Цьогоріч поліція вже задокументувала понад 29 тисяч нетверезих за кермом

Особа, яка керувала автівкою в стані сп’яніння, окрім того, що буде позбавлена такого права судом строком на 1 рік, змушена буде сплатити штраф

Після посилення адміністративної відповідальності, з 17 березня цього року, у нашій державі було виявлено 4 690 водіїв, які були за кермом у стані сп'яніння

В Україні за І квартал 2021 року правоохоронці задокументували 29076 водіїв за кермом у стані сп’яніння.

Про це у Телеграмі інформує Патрульна поліція.

«Скільки водіїв у стані сп'яніння задокументували поліцейські по всій Україні за І квартал 2021 року? 29 076», - йдеться у повідомленні.

За інформацією патрульних поліцейських, торік за аналогічний проміжок часу було задокументовано 29 622 водіїв у стані сп'яніння за перший квартал 2020 року.

Як уточнюється, після посилення адміністративної відповідальності, з 17 березня цього року, у нашій державі було виявлено 4 690 водіїв, які були за кермом у стані сп'яніння.

У відомстві нагадали, що особа, яка вперше упродовж року керувала транспортним засобом в стані сп’яніння, окрім того, що буде позбавлена такого права судом строком на 1 рік, змушена буде сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн.