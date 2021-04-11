На Київщині чоловік застрелив лелеку заради розваги (відео)
Лелека загинула, після чого стрілок викинув її на смітник
Поліція Київщини порушила кримінальну справу стосовно чоловіка, який заради розваги вбив із рушниці лелеку.
Про це повідомляє поліція області.
Інцидент стався у місті Васильків, про нього правоохоронцям розповів один із місцевих жителів. За словами свідка, птаха вбили поруч з його домом.
«9 квітня пізно ввечері заради розваги 25-річний молодик вистрілив із пневматичної рушниці у птаха. Лелека загинула, після чого стрілок викинув її на смітник», — заявили в поліції після встановлення обставин події.
Підозрюваного доставили у відділення поліції, де він зізнався в скоєному. Його пневматичну рушницю вилучили та направили на експертизу.
За фактом вбивства птаха правоохоронці порушили справу за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. Санкція передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.