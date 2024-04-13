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«Далеко не перша спроба». Очільник Херсонщини прокоментував замах на себе

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Далеко не перша спроба». Очільник Херсонщини прокоментував замах на себе
Олександр Прокудін розповів про черговий замах на себе
фото: Олександр Прокудін/Telegram

Прокудін: «Я така ж людина, як і інші, це буденність»

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив повідомлення Служби безпеки України про те, що на нього готувався замах. Відповідне відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Так, це дійсно правда. На жаль, це далеко не перша і, напевно, не остання спроба», – зауважив глава регіону.

Прокудін зізнався, що не розповідав про цей випадок бо, що знав «на що йшов, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні». Посадовець також наголосив на тому, що російські окупанти щодня атакують Херсон та область, унаслідок чого гинуть цивільні.

«Я така ж людина, як і інші, це буденність. Хочу подякувати Службі безпеки України за проведену операцію. Найголовніше – це викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну», – сказав Прокудін.

Нагадаємо, що СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як повідомлялося, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.

До слова, у Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров.

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Теги: СБУ Херсонщина

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