«Далеко не перша спроба». Очільник Херсонщини прокоментував замах на себе

Олександр Прокудін розповів про черговий замах на себе

Прокудін: «Я така ж людина, як і інші, це буденність»

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив повідомлення Служби безпеки України про те, що на нього готувався замах. Відповідне відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Так, це дійсно правда. На жаль, це далеко не перша і, напевно, не остання спроба», – зауважив глава регіону.

Прокудін зізнався, що не розповідав про цей випадок бо, що знав «на що йшов, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні». Посадовець також наголосив на тому, що російські окупанти щодня атакують Херсон та область, унаслідок чого гинуть цивільні.

«Я така ж людина, як і інші, це буденність. Хочу подякувати Службі безпеки України за проведену операцію. Найголовніше – це викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну», – сказав Прокудін.

Нагадаємо, що СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як повідомлялося, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.

До слова, у Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров.