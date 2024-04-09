Українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві

За інформацією джерел, знищення ІТ-інфраструктури «Москоллектора» – це робота хакерської групи Blackjack, яка наближена до кібердепартаменту СБУ

Робота об’єкта критичної інфраструктури наразі повністю заблокована, тому компанія не зможе реагувати на аварії та надзвичайні події

Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру «Москоллектора». Ця компанія відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж Москви. Про це повідомляють джерела «Главкома».

«Наші хакери вимкнули 87 тис. датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї. Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти)», – повідомив співрозмовник.

За даними джерел, це була операція хакерської групи Blackjack, яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

Зокрема, робота об’єкта критичної інфраструктури наразі повністю заблокована, тому компанія не зможе реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб.

Нагадаємо, українські хакери, які можуть бути пов'язані з кіберами СБУ, знищили дата-центр, яким користувався російський воєнно-промисловий комплекс, нафтогаз та телеком.

Раніше повідомлялося, що українські хакери отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів і завдали ворогу збитків на понад $12 млрд. Зазначається, що команда хакерської групи «UA25» отримала доступ до понад 100 російських сайтів за декілька хвилин.

До слова, українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку».