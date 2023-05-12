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«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)
Окупований Луганськ розташований щонайменше за 85 км від лінії фронту
фото з соцмереж

Сьогодні в Луганську святкують день так званої республіки

Приліт у тимчасово окупованому Луганську, ймовірно, був у район підприємства «Поліпак», розташованого на території території колишнього Машинобудівного заводу. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Завод використовувався, як пункт постачання загарбників. Окупаційна влада поки що не коментувала удар.

Також повідомляється, що ще одна ракета поцілила по нафтобазі.

Додамо, що сьогодні в Луганську святкують день так званої республіки. Місто розташоване щонайменше за 85 км від лінії фронту. Російські воєнкори переконані, що удар по Луганському підприємству нанесли з Краматорська. Між містами відстань 130км і пропагандисти нібито бачать сліди авіаційних ракет.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Луганську місцеві жителі почули гучні вибухи, після чого почав підніматись чорний дим.

Теги: Луганськ війна ЗСУ окупанти

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