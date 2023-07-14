Данія передала Україні дрони для сканування мін (відео)
Безпілотники використовуватимуть для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Данія передала Україні безпілотники для сканування мін. Про це він написав у Twitter.
«Міністерство оборони Данії в рамках пакета допомоги Україні надало шість безпілотників для сканування мін. Ці безпілотники використовують для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, щодо наявності вибухонебезпечних предметів. Це новітній інноваційний підхід до обстеження територій», – написав він.
Раніше повідомлялося, що Данія направить $90 млн на реконструкцію України.
Нагадаємо, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.
Коментарі — 0