Данія направить $90 млн на реконструкцію України

Кошти підуть на відновлення шкіл, лікарень та поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання

Данське МЗС зазначає, що особлива увага приділяється портовому місту Миколаєву та Миколаївській області.

Данія оголосила, що направить 615 млн крон ($90 млн) на реконструкцію України. Ці фінанси підуть «на відновлення шкіл, лікарень та поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення». Про це йдеться в заяві МЗС королівства, опублікованому в понеділок, 3 липня.

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Данське відомство зазначає, що особлива увага приділяється портовому місту Миколаєву та Миколаївській області.

«Мета пакета – задовольнити нагальні потреби українців, які залишилися в країні під час війни, і водночас створити можливість для багатьох переміщених осіб повернутися до своїх будинків», – зазначає міністерство.

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У пакет також включено «засоби для запуску української економіки» та для реконструкції сільського господарства, енергетики та інформаційних технологій.

Нагадаємо, Швейцарія надасть 5,5 млн швейцарських франків ($6,1 млн) на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні, де навчаються орієнтовно 15 тис. дітей.

До слова, компанії з Фінляндії продовжили торгівлю з російськими підприємствами, зокрема й з орбіти російського диктатора Володимира Путіна, після повномасштабного вторгнення, й загальний обіг цих операцій становить щонайменше €1,5 мільярда.