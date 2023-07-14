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Пентагон вражений просуванням ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пентагон вражений просуванням ЗСУ
ЗСУ використовують нове обладнання, зазнаючи обстрілів і бомбардувань
фото ілюстративне

Контрнаступ проходить «у прекрасній послідовності на полі бою»

Поточні темпи контрнаступу ЗСУ пояснюються тим, що наступ відбувається в дуже складних умовах. При цьому здобутки українських військових продовжують вражати. Про це заявив директор Об'єднаного комітету керівників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, йдеться на сайті Пентагону.

«Вони (ЗСУ – «Главком») використовують нове обладнання і роблять це, зазнаючи обстрілів і бомбардувань, не кажучи вже про масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони набирають сотні метрів на день, а в деяких місцях, можливо, і кілометр на день, вони роблять це з великими витратами сил», – заявив Сімс.

Генерал-лейтенант підкреслив, що контрнаступ проходить «у прекрасній послідовності на полі бою», хоч і, можливо, не з тією швидкістю, якої хотіли б США.

«Це важкі бойові дії, вони ведуться у важкодоступній місцевості, під обстрілами, і, якщо врахувати все це, то це просто вражає», – додав він.

Раніше Нацгвардія назвала напрямок, на якому воїни готуються до контрнаступу.

До слова, триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів. 

Теги: ЗСУ війна контрнаступ Пентагон

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