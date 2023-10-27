Данілов розповів, чи готова Україна до тривалої війни з РФ

Секретар РНБО: «Перемога України – це вихід на кордони 1991 року»

Останнім часом все більше розмов про ймовірність тривалої війни Росії проти України. Попри це, головним завданням українців залишається перемога та вихід на кордони 1991 року, навіть якщо це триватиме довше, ніж хотілося б. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю «Фокус».

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«Наше завдання одне – це перемога. І ми розуміємо, що це вихід на кордони 1991 року. Тому що є Конституція. Вона чітко регламентує, що таке Україна. Якщо депутати будуть змінювати Конституцію, тоді ми можемо говорити про інше», – сказав Данілов.

Данілов підкреслив, що «ті російськомовні діячі, які зараз заявляють, що нам не треба виходити на кордони 1991 року, мають на увазі, що рано чи пізно їм за ці слова прийдеться відповідати».

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«Все, що записано у Конституції, має повернутися до нас – це перше. Друге – ми маємо спільно з партнерами зробити так, щоб бажання РФ ще раз нападати на нас чи сусідів, як вони це робили завжди, зникло», – наголосив секретар РНБО.

На питання, чи достатньо в України збройних та людських ресурсів, щоб вести тривалу війну, Данілов зазначив, що головне, що «у нас є дух і бажання, в решті решт, зробити незалежну державу».

«На превеликий жаль, ми не були абсолютно незалежні з 1991 року, з урахування тої фронди російської, яка постійно перебувала на території України, захоплювала цілі галузі, знищували їх і тримала під контролем. Ми маємо зробити висновки», – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що ми маємо зробити так, щоб могли отримати повну незалежність та побудувати Україну, про яку мріяли століттями.

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«Це не значить, що ми будемо будувати монокультурне суспільство. Воно буде різноманітне. Але домінанта має бути за людьми, які є державниками, у яких є бачення, в якої країні вони живуть. Це можуть бути різні представники різних народів, у нас багатогранна країна, але те, що стосується питання мови, Конституції – на першому місті», – каже він.

Раніше Данілов розповів, як Україна нарощуватиме виробництво боєприпасів.